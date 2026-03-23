日本相撲協会は２３日、東京・両国国技館で評議員会を開き、２年に１度の役員改選に伴う親方１０人、外部３人の新理事就任を承認した。同日午後に新理事による理事会が行われ、理事長を互選する。親方１０人の理事には現職の八角親方（元横綱・北勝海）らが名を連ねた。新任は藤島親方（元大関・武双山）、片男波親方（元関脇・玉春日）、尾上親方（元小結・浜ノ嶋）追手風親方（元幕内・大翔山）が選任された。