便利食材でサッと逸品！ 手軽に使いやすい「かに風味かまぼこ」を、から揚げにするレシピ3選をご紹介。今までに味わったことのなかった、格上げしたおいしさに、家族も驚きますよ。 シンプルに塩コショウだし塩で増す旨味うれしいさっぱり美味豪華な食卓に大変身 手頃な「かに風味かまぼこ」を使って、いつもより豪勢な食卓を演出できるレシピ3選。今までそのまま味わっていた方も、ぜひ揚げてみてくださいね。サクフワの食感と