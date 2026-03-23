２２日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、人気芸人が出演。ネットでは「アドリブ大河じゃないよね？」「面白城の１８人？」などの声が上がった。この日の「豊臣兄弟！」は小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）が、信長（小栗旬）から、松永久秀（竹中直人）を介して堺の商人・今井宗久（和田正人）らに矢銭二万貫を納めさせるように、との命令を受ける。今井宗久と会った藤吉郎は信長からの沙汰を伝える…