タレントのアレクことアレクサンダーが22日に自身のアメブロを更新。妻でタレントの川崎希の母が所有する車で都内を移動中、複数の交通トラブルに遭遇したことを明かした。【映像】川崎希、愛車のベンツ＆ポルシェのカイエンを使い分け「なめられる？」というタイトルでブログを更新したアレクは、前日のバタバタした移動の際、川崎の母の「小さい2人のり車 ミニクーパーみたいな可愛い車」（原文ママ）を借りて川崎と出かけた