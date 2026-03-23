違法なオンラインカジノ利用の防止策を検討する総務省の有識者会議が２３日開かれ、事務局が取りまとめの骨子案を示した。骨子案はカジノサイトへの接続を強制的に遮断する「ブロッキング」が対策として「有効」だとし、利用が減らない場合は法制化を進める必要があるとの方向性を示した。有識者会議は今夏をめどに最終的な報告書をとりまとめる。この日の会議では、出席者から「選択肢の一つとしてブロッキングも排除すべきで