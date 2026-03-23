「選抜高校野球・１回戦、高川学園−英明」（２３日、甲子園球場）五回表、英明の攻撃中に甲子園がゲリラ豪雨に襲われた。試合開始時には晴れ間ものぞいていたが、突然の大雨となった。五回の攻撃が始まると、大粒の雨が聖地に降り注いだ。内野スタンドの観客が一斉にコンコースへ移動するほどの強烈な雨で、内野には次第に水も浮いてきた。高川学園の木下もしきりに右手の指を気にするしぐさを見せ、スパイクの土を落とす