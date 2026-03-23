タレントの板野友美（34）が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』にゲスト出演。AKB48時代からの盟友・峯岸みなみが、かつての「カリスマ・ともちん」からは想像もつかない、板野の“母としての大きな変化”を暴露した。【映像】妊娠中の板野友美＆峯岸みなみの2ショット番組では、10代の頃から「仕事仲間以上、友達未満」という独特な距離感を保ってきた二人の歴史をプレイバック。その中で、峯岸が「スタッフやファンの間