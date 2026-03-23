3月22日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦の第26節GAME2が開催された。 プレーオフ進出をかけ、西地区対決となった愛媛オレンジバイキングスとライジングゼファー福岡の一戦。試合開始直後、愛媛は13－0のランを炸裂させ主導権を握ったかのように思えたが、福岡に意地を見せられ47－44で試合を折り返した。後半に入ると両者一歩も譲らぬ展開と