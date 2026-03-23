ＲＯＸＸが反発している。１９日の取引終了後、採用支援サービス「ＺキャリアＡＩ面接官」が、リゾートバイト求人サイト「リゾートバイト．ｃｏｍ」を運営するグッドマンサービス（東京都千代田区）のアルバイト採用・人材派遣で採用されたと発表しており、好材料視されている。 グッドマンサービスではこれまで、採用担当者が電話での面接を中心に実施してきたが、「対応時間が日中に限ら