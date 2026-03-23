ミタチ産業が続落している。１９日の取引終了後に、２６年５月期の連結業績予想について、売上高を１１００億円から１２００億円（前期比２２．２％増）へ、営業利益を２４億５０００万円から２７億円（同２５．７％増）へ、純利益を１９億円から２０億円（同１７．９％増）へ上方修正したが、全般相場が下落するなかこれを好感する動きは限定的のようだ。自動車部品メーカー向け半導体の販売が堅調に推移しているこ