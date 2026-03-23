日油が反発している。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が前営業日の１９日、日油の投資判断を従来の「イコールウェート」から「オーバーウェート」に引き上げた。目標株価は３１００円から３６００円に増額修正している。委託者のブランドで製品の設計・開発・製造を行う化粧品のＯＤＭと、医薬品のＤＤＳ（薬物送達システム）が底入れしつつあるとし、将来の業績を織り込んでバリュエ