DEZERTが、コンセプトライブ『study』の東名阪ツアーおよびホールツアーを開催する。 （関連：DEZERTが打ち出した「#V系って知ってる」の秀逸さX JAPAN YOSHIKIらも参加、シーン活性化につながるSNSの活用法） 本情報は、幕張メッセイベントホールにて行われた初の47都道府県ツアーのグランドファイナル公演『DEZERT 47AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL「僕らの音楽について」』の終演後