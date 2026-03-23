サツドラホールディングスがしっかり。１９日の取引終了後に、２６年５月期の連結業績予想について、売上高を１０２０億円から１００５億円（前期比０．３％増）へ、営業利益を１８億円から１１億円（同３４．３％減）へ、純利益を８億円から４億円（同４７．９％減）へ下方修正したが、目先の悪材料出尽くし感から下値に買いが入っているようだ。 ドラッグストア業界における競争環境の激化に伴い、既存店の客数が想