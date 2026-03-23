大会名：フォーティネット ファウンダーズ カップ期間：3/19～22コース：シャロン・ハイツG&CCヤード：6542パー：72 【写真】サントリー「しぶこスマイルが見られるよう…」渋野日向子の新シーズン開幕を全力応援！「素敵だなぁ」「シブコ頑張れー！」とエール 渋野 日向子 フォーティネット ファウンダーズ カップの戦績、順位は？ フォ&