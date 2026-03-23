フェニックス・サンズ vs トロント・ラプターズ日付：2026年3月23日（月）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 120 - 98 トロント・ラプターズ NBAのフェニックス・サンズ対トロント・ラプターズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし34-20で終了する。第2クォーターはフェニッ