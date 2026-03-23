和・洋・中、何にでも使える白菜のおかず＜時短バツグン豚肉レシピ編＞【バリエ15品】和・洋・中、何にでも使える白菜のおかず白菜にはビタミンCが多く含まれ、風邪予防や免疫力アップに◎。食物繊維が豊富で水分が多く、低カロリーな食材です。カリウムも比較的多く、体内の老廃物の排出も助けます。今回はそんな白菜と相性の良い豚肉をあわせたおかずを2品ご紹介します。フライパンに材料と調味料を入れたら、あとはフタをして加