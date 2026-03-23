スコットランド、イングランドとの試合が組まれた３月シリーズに向けて、24日からグラスゴーで事前調整をスタートさせる日本代表。ご存じの通り、今回は南野拓実（モナコ）と久保建英（レアル・ソシエダ）というシャドーの主軸２人が揃って離脱。遠藤航（リバプール）も不在のボランチには鎌田大地（クリスタル・パレス）が回ると見られ、２列目の人選に注目が集まっている。そこに名乗りを挙げそうなのが、今季欧州５大リーグ