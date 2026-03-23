Kis-My-Ft2の玉森裕太がInstagramで、宮田俊哉に焼肉をご馳走になったことを報告。玉森が焼肉をパクつく幸せそうな笑顔ショットなどを連投した。 【写真】玉森裕太に宮田俊哉が焼肉をご馳走＆バースデーメッセージ ■宮田目線だから！？玉森の自然体な表情にファン歓喜 玉森は「手品ニキ（宮田さん）に焼肉ご馳走になっちゃいました」と添えて、4点の写真を投稿。 白Tシャツ姿の玉森が、分厚い肉が載った