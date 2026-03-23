Snow Manの向井康二があらたなスノーボード動画を公開。カメラに向けた“彼氏目線”のリアクションと華麗なテクニックが話題を呼んでいる。 【動画】向井康二のスノボデート風ムービー＆スノボ動画まとめ①～⑧ ■彼女のゴーグルまでつけ直してあげるサービスぶり 動画は、ヘルメットとゴーグルを着用した、オレンジのパーカー×ブラックのベスト