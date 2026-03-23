Snow Manの岩本照がInstagramで雪山登山ムービーを公開した。 ■一瞬でフード＆フェイスマスクまで真っ黒な忍者のような姿に 【動画】岩本照がキャラTシャツから黒ずくめ“忍者風”登山ルックになる変身ムービー①② 動画は「変身～●（※●＝忍者の絵文字）」と添え、トゥー・チー・チェン「シークレット カクレンジャー」をBGMに公開。ティンカӦ