トーメンデバイス [東証Ｐ] が3月23日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の113億円→135億円(前期は73.7億円)に19.5％上方修正し、増益率が53.2％増→83.0％増に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の43億円→65億円(前年同期は18.2億円)に51.1