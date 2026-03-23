23日13時現在の日経平均株価は前営業日比2126.17円（-3.98％）安の5万1246.36円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は60、値下がりは1515、変わらずは8と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均構成銘柄の値上がりは7銘柄にとどまり、218銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト で、1銘柄で日経平均を381.05円押し下げ。以下、ファストリ が179.7円、東エレク が140.39円、ＳＢＧ