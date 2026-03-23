毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。3月22日（日）の放送は、前田公輝・工藤阿須加と行く神奈川県秦野市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！「田原ふるさと公園」で前田・工藤と合流。満島真之介は前田について「俺のデビューの時に一番お世話になった人がこの人です」と語る。二人はドラマ「花