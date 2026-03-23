きょう午前、岐阜県各務原市の航空自衛隊岐阜基地で、枯れ草などが燃える火事があり、現在も消火活動が行われています。 【写真を見る】【速報】航空自衛隊岐阜基地で火事 滑走路付近の枯れ草などが燃える 消火活動続く けが人なく航空機や施設に被害なし 消防や航空自衛隊によりますと、きょう午前11時半過ぎ、「基地内で枯れ草が燃えている」と自衛隊員の男性から消防に通報がありました。 消防車など7台が駆けつけ、現在も