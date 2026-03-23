「夢を諦めないでほしい」大阪のデフアカデミーの活動に密着 大阪市に「デフアカデミー」と呼ばれる施設があります。耳が聞こえない、または聞こえにくい「デフ」の子どもを応援する放課後等デイサービスで、小中学生約３０人が通っています。 【写真で見る】「技術」という言葉を実体験で学習…デフアカデミーの活動風景 聴覚障がいのある子どもたちが夢をあきらめず“自分らしさを発揮できるよう