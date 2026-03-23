女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は24日、第122話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞雨清水トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）は子どもたちの遊ぶ様を見守る。庭には、季節外れの桜。返り咲きの桜に、ヘブンは日本に来た日のことを思い出していた。ある日の食事時。ヘブンは魚の小骨取