けさ、千葉県船橋市の2階建てアパートで火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。きょう午前5時15分ごろ、船橋市高根台で「自宅裏のアパートの1階の窓が割れて、激しい炎が出ている」と、近くに住む人から110番通報がありました。警察などによりますと、木造2階建てアパートの1階の部屋から火が出て、消防車8台が消火にあたり、火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかったということで