南極の氷塊＝2月（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】世界気象機関（WMO）は23日、2023〜25年が観測史上「最も暑い3年間」になったとする報告書を発表した。大気中の二酸化炭素（CO2）など温室効果ガスの濃度も記録的な高水準に達し、地球温暖化は一段と進行したとの認識を示した。25年の世界の平均気温は、産業革命前の水準に比べて1.43度高くなったと認定。単年で見ると最高となった24年よりは低いものの、比較対象のデータ