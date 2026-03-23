◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年3月22日カリフォルニア州アナハイム）ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦に先発。5回を投げ3安打1失点11奪三振の好投で開幕に向けて準備を整えた。初回は先頭・ネトからトラウト、シャヌエルと3者連続三振と抜群の立ち上がり。2回に先頭・ソレアに中越えソロを被弾もその後は3連続三振と大崩れしなかった