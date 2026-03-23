Mr．Children桜井和寿（56）が、22日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。米国で交通事故に遭ったことを明かした。インタビュアーの林修（60）から「びっくりしたのが、アメリカで車にはねられたんですか」と聞かれ、「そうなんです」。米国の前にレコーディングで行っていたのが、英国ロンドン。英国の道路は日本と同じ左車線。「横断しようと（車が来る右側を見て）、来ていなかったら渡ろうとして」。ただ、