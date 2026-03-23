『SPA！デジタル写真集ミスSPA！2025／空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA！デジタル写真集ミスSPA！2025／空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精」』 『SPA！デジタル写真集ミスSPA！2025／空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精」』 昨年開催されたミスSPA！2025グランプリを獲得した美女たちのデジタル写真集が発売。大阪府生まれの空見みあは、T150