これは、知人のA子に聞いたお話です。子どもの習い事の発表会は、親にとっても一大イベントです。裏方で汗を流す親たちを尻目に、ルールを無視して特等席を陣取った困ったママがいました。周囲を困惑させた彼女が、最後に向き合うことになった現実とは……？ 我が子の晴れ舞台！ 裏方は分刻みのスケジュール A子の娘が通うダンス教室で、年に一度の大きな発表会が開催されたときのことです。この教室では、舞台を