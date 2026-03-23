大河ドラマ「豊臣兄弟」第11回は「本圀寺の変」。永禄11年（1568年）、織田信長に擁されて上洛した足利義昭は、同年10月に征夷大将軍に任じられます。義昭は信長に感謝し「副将軍か管領職に任じよう」と提案しますが、信長はこれを固辞しました。また義昭は書状の中で信長を「御父」とまで呼び、敬意を表しています。10月28日、信長は岐阜城に戻りました。その隙をついて、信長に都を追われていた三好三人衆（三好政康・三好長逸