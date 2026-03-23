5日に結婚を発表したニッポン放送の東島衣里アナウンサーが22日、自身のインスタグラムを更新。母校の応援に甲子園球場を訪れたことを報告した。 【写真】75年ぶりの大舞台うれしい再会も結婚したばかりの人気女子アナ 「第98回選抜高校野球大会母校の長崎西高が21世紀枠で出場..!待望の75年ぶりのセンバツの舞台..! わたしも甲子園で応援することが出来ました」と記した東島アナ。スタンドで「長崎西高校」と