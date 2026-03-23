ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、羽織りとしても使うことができる、ディズニーデザイン「刺しゅうデニムシャツ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「刺しゅうデニムシャツ」ミッキー＆フレンズ © Disney 価格：7,990円（税込）サイズ：S、M