ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、人気ブランド「LEE」とベルメゾンがコラボレーションした「くったりデニム2WAYトートバッグ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「くったりデニム2WAYトートバッグ」 © Disney 価格：5,990円（税込）サイズ：