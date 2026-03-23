外国語対応人材のマッチングサービスを運営する株式会社Ｒｅｅｌｕ（東京都港区）は、観光・旅行業界を中心にインバウンド対応を行う企業を対象に、イラン情勢・中東紛争がインバウンド需要・現場オペレーション・売上に与える実態について調査を実施し、２３日発表した。「中東紛争の前後で、中東エリアのお客様の新規旅行相談の量に変化を感じますか？」という問いへの答えは、「変わらない」が７７・３％と大多数を占める一