俳優・ムロツヨシが２３日、都内でＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「九条の大罪」（４月２日配信開始、土井裕泰監督）配信直前イベントに登壇し、酒の席に関する葛藤を語った。「闇金ウシジマくん」で知られる真鍋昌平氏の同名漫画が原作。ヤクザなど厄介な依頼人の案件ばかりを受ける型破りな弁護士・九条と、正反対に正義を追う弁護士・烏丸らによるクライム・エンターテインメントを描く。ムロは、伏見組の若頭・京極清志役を演じ