タレントの若槻千夏が２３日、都内で行われたＳＭＢＣビジネスセミナー「みんなの研修」新サービス発表会に出席した。ゴールドのボタンがついた白ジャケットを身にまとって登場し「ジャケットは普段、卒業式くらいしか着ません」と新鮮な様子。同サービスのアンバサダーに就任し、巨大名刺を受け取ると「実家に飾りたい。父親が喜びそうです」と満面の笑みを浮かべた。自身の「お仕事ライフチャート」を披露したが、常に上の