２２日、雲林天郷風景区にあるキンギョソウの花畑で記念写真を撮る観光客。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶3月23日】中国重慶市巴南区二聖鎮の集体村にある雲林天郷風景区ではこのほど、キンギョソウが見頃を迎え、多くの観光客でにぎわっている。同村では近年、同風景区を中心に、農業と観光を融合させた都市型のレジャー観光農業を展開。農業・文化・観光の一体的な発展を進めている。菜の花やキンギョソウなど多