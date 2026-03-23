Perfumeの映像作品『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” -完全版-』が5月27日に発売される。【写真】「腹筋すごい」“コールドスリープ”中のPerfumeの“新ビジュアル”Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が、5月15日より全国公開される。同作は、長年にわたり第一線を走り続けてきたPerfumeが、節目となる25周年を迎える中で決断した“コー