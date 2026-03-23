多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのNAYEONが、「VIVAIA」の2026年春キャンペーン「Feel the Comfort」のビジュアルに登場した。【別カット】自然体な魅力満載！春っぽいビジュアルのNAYEON同キャンペーンは、VIVAIAがブランドキャンペーンとして初めてセレブリティを起用する、記念すべきプロジェクトとなる。ダイナミックなニューヨークのエネルギーを背景に、NAYEONは自信に満ちたステージプレゼンスと洗練されたパーソナ