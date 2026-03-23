23日昼ごろ、岐阜県各務原市の航空自衛隊・岐阜基地内で火事があり、消防が消火活動中です。消防によりますと、23日午前11時半ごろ、航空自衛隊の岐阜基地内で職員から「草が燃えている」と119番通報がありました。滑走路付近の枯れ草や廃材のようなものが燃えているということです。消防など7台が出動し、消火活動を行っています。この火事によるケガ人や逃げ遅れはまだわかっていませんが、これまでに周囲の建物などへの延焼はな