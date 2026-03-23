阪神の先発投手５人が２３日、甲子園球場の室内練習場で投手指名練習に参加した。この日、室内練習場に姿を現したのは伊原、伊藤将、才木、村上、ルーカスの５人。才木、ルーカスはそれぞれ２４日からのファーム・オリックス戦の３連戦（京セラ）で開幕前最後の登板を予定しており、同戦に向けて調整した。開幕投手を務める村上は、開幕戦での打席機会に向け、念入りにバント練習を行っていた。