東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新。大きな含み損を抱えていた持ち株を利確したことを報告し、新たな株を購入したことを伝えた。【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼が買って爆益＆爆損した株の銘柄水谷は先月、日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経銘柄コード：1360）を保有し、日経平均株価が上がり続けたこともあり、マイナス1936万8046円（−17.28％