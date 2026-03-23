緊迫するイラン情勢をめぐって、国民民主党は23日、ホルムズ海峡における航行自由の確保に向けた外交交渉の強化などを盛り込んだ提言を木原官房長官に手渡しました。国民民主党玉木雄一郎 代表「日本が外交交渉をリードする、そのリーダーシップを日本が果たせるし、果たしていくべき」イラン情勢をめぐって国民民主党がまとめた提言では、▼ホルムズ海峡における航行自由の確保に向けて関係国との外交交渉を積極的に進める