「オープン戦、エンゼルス−ドジャース」（２２日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平選手は４打席に立ち、走者一掃の３点二塁打を放つなど３打数１安打３打点をマークした。七回の第５打席で代打を送られ、試合中に帰宅した。初回の第１打席は高めの直球をミスショットしての中飛に倒れたが、三回の第２打席で四球を選び好機を演出。さらに７点を奪って迎えた１イニング２度目の第３打席で中堅右を打球速度１８８キロで破る