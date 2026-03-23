南海キャンディーズ山里亮太（48）が23日、MCを務める日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）に生出演した。番組終盤のニュースのコーナーで「日米首脳会談でのホルムズ海峡の安全確保をめぐる議論については高市総理大臣が会談後、『法律の範囲内で、できること、できないことがあるので、きっちりと説明した』としていました。会談の出席者によりますと、高市総理は『正式な停戦合意までは自衛隊の派遣は難しいとの認識を伝