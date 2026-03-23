「オープン戦、エンゼルス−ドジャース」（２２日、アナハイム）ドジャースのタナー・スコット投手が１０点リードの六回から２番手で登板。だが３ランを被弾するなど１／３回を４失点と精彩を欠き、開幕へ不安を残すマウンドとなった。先頭のトラウトに中前打を浴びると、続くシャヌエルにはストレートの四球を与えた。そしてソレアにカウント２ボールからの３球目、甘いフォーシームを左翼席に運ばれてしまった。スコット