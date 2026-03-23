俳優石原良純（64）は23日、月曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。トータル的に成功と評されている高市早苗首相とトランプ米大統領の日米首脳会談をめぐり、かつて日米貿易摩擦が起きた際に話題になった父・石原慎太郎さんの主張を引き合いに、日米外交の現実について私見を口にした。この日の放送では、日米首脳会談の「舞台裏」をパネル企画で特集。現地取材した同